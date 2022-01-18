В Костроме арестовали тренера. Его подозревают в совращении несовершеннолетних футболисток

Тренер женской команды из Костромы арестован на два месяца по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Костромской области в «Инстаграме».
«Заключён под стражу тренер женской футбольной команды. Свердловским районным судом 17.01.2022 года рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ (развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет).
Ходатайство рассматривалось в закрытом судебном заседании. Подозреваемый отрицал причастность к совершению преступлений, в которых его подозревают.
Суд, с учётом представленных материалов дела, а также исходя из характера инкриминируемого преступления постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сказано в сообщении судебной пресс-службы.
- 18 января 2022
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