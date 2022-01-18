«Арсенал» готов в ближайшие два дня предложить € 70 млн за Влаховича

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Арсенал», сообщает La Nazione.



По информации источника, «канониры» готовы в ближайшие два дня предложить «фиалкам» € 70 млн за трансфер сербского форварда. Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с футболистом.



21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.



Контракт Влаховича истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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