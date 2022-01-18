Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов в ближайшие два дня предложить € 70 млн за Влаховича

«Арсенал» готов в ближайшие два дня предложить € 70 млн за Влаховича
Комментарии

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Арсенал», сообщает La Nazione.

По информации источника, «канониры» готовы в ближайшие два дня предложить «фиалкам» € 70 млн за трансфер сербского форварда. Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с футболистом.

21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.

Контракт Влаховича истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Арсенал» предложил € 70 млн за Влаховича. «Фиорентина» готова продать игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022