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Сборная Зимбабве одолела Гвинею в матче Кубка африканских наций

Сборная Зимбабве одолела Гвинею в матче Кубка африканских наций
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В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Зимбабве встречалась с национальной командой Гвинеи. Игра, прошедшая на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун), завершилась победой Зимбабве со счётом 2:1.

На 26-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Зимбабве Ноуледж Мусона. На 43-й минуте полузащитник Кудакваше Махачи упрочил преимущество хозяев в счёте. На 49-й минуте хавбек Наби Кейта сократил отставание сборной Гвинеи.

Сборная Зимбабве набрала 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы В Кубка африканских наций. Гвинея (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются сборные Сенегала (5) и Малави (4). Действующий победитель Кубка африканских наций — Алжир.

Кубок африканских наций. Группа B. 3-й тур
18 января 2022, вторник. 19:00 МСК
Зимбабве
Окончен
2 : 1
Гвинея
1:0 Мусона – 26'   2:0 Махачи – 43'   2:1 Кейта – 49'
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