Сборная Зимбабве одолела Гвинею в матче Кубка африканских наций
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В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Зимбабве встречалась с национальной командой Гвинеи. Игра, прошедшая на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун), завершилась победой Зимбабве со счётом 2:1.
На 26-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Зимбабве Ноуледж Мусона. На 43-й минуте полузащитник Кудакваше Махачи упрочил преимущество хозяев в счёте. На 49-й минуте хавбек Наби Кейта сократил отставание сборной Гвинеи.
Сборная Зимбабве набрала 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы В Кубка африканских наций. Гвинея (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются сборные Сенегала (5) и Малави (4). Действующий победитель Кубка африканских наций — Алжир.
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