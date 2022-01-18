«Динамо» — о Тюкавине в спартаковской форме: это фотошоп, нас не обманешь

Пресс-служба московского «Динамо» в своём телеграм-канале в шуточной форме отреагировала на распространение в сети фотографии юного форварда команды Константина Тюкавина в форме «Спартака».
«Это фотошоп, мы программисты, нас не обманешь», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети. К посту прикреплена фотография:
Напомним, ранее Тюкавин заявил, что у нет никакой одежды с красным цветом. Позже в сети появилось архивное фото, на котором игрок запечатлён в красной форме «Спартака». В сезоне-2021/2022 Константин Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей. На счету 19-летнего нападающего шесть забитых мячей. Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
- 18 января 2022
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