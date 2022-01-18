«Бетис» разгромил дома «Алавес» благодаря дублю Иглесиаса

Сегодня, 18 января, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 21-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 4:0.
На 11-й минуте счёт открыл нападающий Борха Иглесиас, ему ассистировал Серхио Каналес. На 29-й минуте забил сам Каналес, голевую передачу отдал Андрес Гуардадо.
Каналес забивает в ворота «Алавеса»:
На 41-й минуте Иглесиас оформил дубль. На 54-й минуте результативный удар нанёс форвард Хуанми, пас на испанца отдал Набиль Фекир.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Хоан Мендес Матео и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Альфонсо Висенте Мораль.
После 21 тура «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 37 очков. «Алавес» (17) – на 18-й строчке в таблице.
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