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«Бетис» разгромил дома «Алавес» благодаря дублю Иглесиаса

«Бетис» разгромил дома «Алавес» благодаря дублю Иглесиаса
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Сегодня, 18 января, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 21-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 4:0.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий Борха Иглесиас, ему ассистировал Серхио Каналес. На 29-й минуте забил сам Каналес, голевую передачу отдал Андрес Гуардадо.

Гол Иглесиаса:

Каналес забивает в ворота «Алавеса»:

На 41-й минуте Иглесиас оформил дубль. На 54-й минуте результативный удар нанёс форвард Хуанми, пас на испанца отдал Набиль Фекир.

Иглесиас делает дубль:

Мяч Хуанми:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Хоан Мендес Матео и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Альфонсо Висенте Мораль.

После 21 тура «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 37 очков. «Алавес» (17) – на 18-й строчке в таблице.

Испания - Примера. 21-й тур
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
4 : 0
Алавес
Витория
1:0 Иглесиас – 11'   2:0 Каналес – 29'   3:0 Иглесиас – 41'   4:0 Хуанми – 54'
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