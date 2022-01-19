«Брайтон» — «Челси»: хозяева сравняли счёт на 60-й минуте матча

В ночь с 18 на 19 января на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимает «Челси».



На 60-й минуте защитник «чаек» Адам Уэбстер забил ответный мяч, голевой пас на счету Алексиса Мак Аллистера. Ранее на 28-й минуте счёт открыл полузащитник «аристократов» Хаким Зиеш, ему ассистировал Н’Голо Канте.

Уэбстер сравнивает счёт:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему помогают ассистенты Саймон Бэк и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Челси».



После 22 сыгранных туров «Челси» располагается на 3-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, имея в своём активе 43 очка. «Брайтон» (28) находится на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.