«Челси» не смог обыграть «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ

В ночь с 18 на 19 января на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Челси». Команды сыграли вничью – 1:1.
На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «аристократов» Хаким Зиеш, ему ассистировал Н’Голо Канте.
На 60-й минуте защитник «чаек» Адам Уэбстер забил ответный мяч, голевой пас на счету Алексиса Мак Аллистера.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Саймон Бэк и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Саймон Хупер.
После 23 сыгранных матчей «Челси» располагается на 3-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, имея в своём активе 44 очка. «Брайтон» (29) находится на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.
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