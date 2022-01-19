Мариуш Йоп: при Петракове 3 недели бегали в горах. Удивлялся, чем мы занимаемся?

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп рассказал о тренерах, с которыми работал в России.
«Футболист должен принимать любого тренера. Я старался это делать и никогда не искал ни с кем конфликтов. Сейчас понимаю: каждый меня чему-то научил. Если брать Блохина, то он относился к футболистам свысока, держал дистанцию. Это его стиль управления командой. Божович и Слуцкий – это в первую очередь хорошие отношения с игроками. У Леонида Викторовича был даже психолог в команде, он считал, что это поможет. Тренер Петраков – отдельный случай: когда побеждаем – все молодцы, когда проигрываем – все плохие. При Петракове мы три недели бегали в горах Кисловодска вообще без футбола. Удивлялся, чем мы вообще занимаемся?»
Напомним, Йоп выступал за «Москву» с 2004 по 2009 год.
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