Мариуш Йоп: при Петракове 3 недели бегали в горах. Удивлялся, чем мы занимаемся?

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп рассказал о тренерах, с которыми работал в России.

«Футболист должен принимать любого тренера. Я старался это делать и никогда не искал ни с кем конфликтов. Сейчас понимаю: каждый меня чему-то научил. Если брать Блохина, то он относился к футболистам свысока, держал дистанцию. Это его стиль управления командой. Божович и Слуцкий – это в первую очередь хорошие отношения с игроками. У Леонида Викторовича был даже психолог в команде, он считал, что это поможет. Тренер Петраков – отдельный случай: когда побеждаем – все молодцы, когда проигрываем – все плохие. При Петракове мы три недели бегали в горах Кисловодска вообще без футбола. Удивлялся, чем мы вообще занимаемся?»

Напомним, Йоп выступал за «Москву» с 2004 по 2009 год.