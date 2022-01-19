Рангник: трудно сказать, почему у Санчо не получается. На тренировках он один из лучших

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями о том, почему полузащитнику Джейдону Санчо сложно проявить себя после перехода в команду из дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне у 21-летнего футболиста лишь 1 гол в 17 матчах английской Премьер-лиги.

«Трудно сказать, [почему у него не получается]. Это другая лига, другой турнир.



Здесь больше физической нагрузки, больше давления, хотя он и играл за один из крупнейших клубов Германии. Но я думаю, что в целом в лиге больше физической борьбы, а уровень ожиданий выше.

Когда он перешёл в «Боруссию» молодым игроком, ему было всего 18 лет. Сейчас ему 23, 24 года, и он играет за один из крупнейших клубов мира.



Я думаю, что это также связано с множеством разных вещей в его голове. Но на тренировках, когда я вижу, как он тренируется, он один из лучших. Теперь надо перенести это на поле и показывать такой же уровень в матчах», — приводит слова Рангника Sky Sports.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:

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