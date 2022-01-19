Даниил Фомин: Смолов сразу вписался в команду, будто давно уже выступает за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о нападающем клуба Фёдоре Смолове.



«Я Федю давно знаю: когда я только начинал в «Краснодаре», он там выступал. Плюс сейчас за сборную вместе играли. Он и футболист хороший, и человек прекрасный. Сразу вписался в команду, будто давно уже за неё выступает. В коллективе никаких проблем у него нет.



В сборной уже успели найти с ним общий язык. Как раз вспоминали, как у нас в игре со Словенией были хорошие моменты во взаимодействии. Теперь нужно в «Динамо» это всё улучшать, чтобы показать хороший результат», — цитирует Фомина пресс-служба московского клуба.



Напомним, Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива». Форвард будет выступать за новый клуб под 40-м номером.

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