Менди: у Тухеля интересная философия и своё видение футбола

Вратарь «Челси» Эдуард Менди рассказал о своём желании прогрессировать.

«Если ты хочешь учиться, я думаю, всегда есть куда прибавлять. Я и сегодня хочу учиться, я всё ещё жажду трофеев. У нас отличный коллектив в «Челси», это хороший клуб, где мы можем многого добиться.

Каждый день в «Челси» я слушаю тренеров вратарей, Джеймса Рассела и Илариу. Я слушаю главного тренера, Томаса Тухеля, у него интересная философия и своё видение футбола. Я прогрессирую каждый день, я не чувствую, что всего достиг и что это мой предел. Знаю, что могу ещё многое дать клубу и сборной, и собираюсь это делать», — цитирует Менди пресс-служба «Челси».

В понедельник сенегальский голкипер получил награду ФИФА The Best как лучший вратарь 2021 года.