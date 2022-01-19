Менди: у Тухеля интересная философия и своё видение футбола
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Вратарь «Челси» Эдуард Менди рассказал о своём желании прогрессировать.
«Если ты хочешь учиться, я думаю, всегда есть куда прибавлять. Я и сегодня хочу учиться, я всё ещё жажду трофеев. У нас отличный коллектив в «Челси», это хороший клуб, где мы можем многого добиться.
Каждый день в «Челси» я слушаю тренеров вратарей, Джеймса Рассела и Илариу. Я слушаю главного тренера, Томаса Тухеля, у него интересная философия и своё видение футбола. Я прогрессирую каждый день, я не чувствую, что всего достиг и что это мой предел. Знаю, что могу ещё многое дать клубу и сборной, и собираюсь это делать», — цитирует Менди пресс-служба «Челси».
В понедельник сенегальский голкипер получил награду ФИФА The Best как лучший вратарь 2021 года.
Новость по темеЭдуард Менди – лучший голкипер 2021 года по версии ФИФА
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