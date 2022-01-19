Хавбек «Баварии» Леон Горецка может вернуться на поле в начале февраля

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка продолжает восстанавливаться после травмы колена, сообщает Sky Germany.



Недавно футболист приступил к индивидуальным тренировкам на поле и упражнениям с мячом. Отмечается, что Горецка добился большого прогресса и может вернуться в состав в начале февраля. Напомним, Горецка получил травму колена в декабре прошлого года.



Напомним, Горецка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке». В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2014 года Горецка вызывается в национальную команду Германии. Горецка продлил контракт с «Баварией» в сентябре 2021 года. Новое соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до 2026 года.

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