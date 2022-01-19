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«Зенит» разгромил «Эмирейтс» в товарищеском матче в Дубае

«Зенит» разгромил «Эмирейтс» в товарищеском матче в Дубае
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В товарищеском матче на сборе в Дубае «Зенит» встречался с «Эмирейтс». Игра завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:0.

На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 50-й минуте хавбек Александр Ерохин упрочил преимущество российской команды в счёте. Через 6 минут Ерохин оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Эмирейтс» выступает в высшем дивизионе чемпионата ОАЭ и после 13 сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице. До этой игры «Зенит» три раза встречался с командой из Рас-эль-Хаймы более 20 лет назад на сборах в ОАЭ (7:0, 9:0 и 3:0).

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 января 2022, среда. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Эмирейтс
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
1:0 Клаудиньо – 18'   2:0 Ерохин – 50'   3:0 Ерохин – 56'
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