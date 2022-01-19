Саудовский «Аль-Наср» хочет арендовать Обамеянга. Летом его готовы выкупить за € 8 млн

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В услугах 32-летнего форварда заинтересован «Аль-Наср», сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Express.



По информации источника, саудовский клуб хочет арендовать габонского игрока до конца нынешнего сезона, а затем выкупить его у «Арсенала» за £ 6,7 млн (около € 8 млн).



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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