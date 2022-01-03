Клуб из Саудовской Аравии предложил щедрый 3-летний контракт форварду «Арсенала» Обамеянгу

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который возглавляет известный по работе в «Монако» специалист Леонардо Жардим, проявляет интерес к 32-летнему габонскому форварду лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерику Обамеянгу. Об этом информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, «Аль-Хиляль» предлагает габонцу щедрый 3-летний контракт, однако приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в Европе.
Напомним, 14 декабря форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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