Защитник «Севильи» хочет перейти в «Ньюкасл»

28-летний бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Sky Sports.



По информации источника, игрок хочет перейти в стан «сорок». Ранее сообщалось, что клубы уже начали переговоры о трансфере футболиста. «Сороки» предложили бразильцу 4-летний контракт.



Карлос играет за «Севилью» с 2019 года, куда перешёл из «Нанта» за € 15 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры футболист сыграл в 19 матчах, в которых забил два гола.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Уотфорд»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.