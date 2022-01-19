Хёнесс: легко тратить деньги банка, как «Барселона». Успех без кредитов — это искусство

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением об управлении в мюнхенском клубе.
«Легко тратить деньги банка, как «Барселона». Но быть успешным без кредитов — это искусство. И мы хотим действовать именно так», — приводит слова Хёнесса Abendzeitung.
Мюнхенская «Бавария» в 19 матчах набрала 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Барселона» в 20 встречах набрала 32 очка и располагается на 6-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером чемпионата Испании является мадридский «Реал» (49).
Напомним, Хёнесс занимал пост президента «Баварии» с 2009 по 2014 год. В 2016 году после освобождения из тюрьмы Хёнесс вновь стал главой клуба и покинул пост в 2019 году, став почётным президентом «Баварии».
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