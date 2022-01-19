Экс-игрок «МЮ»: Руни не готов к работе в «Эвертоне», ему нужно время для развития

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о возможности приглашения наставника «Дерби Каунти» Уэйна Руни на пост главного тренера «Эвертона».



«Руни не готов к работе в «Эвертоне», ему нужно больше времени для развития в качестве тренера. Правда, такие возможности могут больше не подвернуться, это нужно учитывать.



Но пока ещё рано. Несмотря на обстоятельства, он проделал хорошую работу в «Дерби». Тем не менее, я бы посоветовал ему продолжать учиться своему ремеслу, познавать себя, прежде чем идти в такое горячее место.



Он очень молодой тренер, не так давно Уэйн ещё играл. Если он продолжит в том же духе, то в будущем его имя в Премьер-лиге будет звучать очень громко», — цитирует Сильвеста Daily Mail со ссылкой на Slingo Casino.



Ранее стало известно, что Руни является одним из претендентов на пост главного тренера «Эвертона». Напомним, 16 января в отставку был отправлен Рафаэль Бенитес.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

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