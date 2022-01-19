Экс-игрок «МЮ»: Руни не готов к работе в «Эвертоне», ему нужно время для развития

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о возможности приглашения наставника «Дерби Каунти» Уэйна Руни на пост главного тренера «Эвертона».
«Руни не готов к работе в «Эвертоне», ему нужно больше времени для развития в качестве тренера. Правда, такие возможности могут больше не подвернуться, это нужно учитывать.
Но пока ещё рано. Несмотря на обстоятельства, он проделал хорошую работу в «Дерби». Тем не менее, я бы посоветовал ему продолжать учиться своему ремеслу, познавать себя, прежде чем идти в такое горячее место.
Он очень молодой тренер, не так давно Уэйн ещё играл. Если он продолжит в том же духе, то в будущем его имя в Премьер-лиге будет звучать очень громко», — цитирует Сильвеста Daily Mail со ссылкой на Slingo Casino.
Ранее стало известно, что Руни является одним из претендентов на пост главного тренера «Эвертона». Напомним, 16 января в отставку был отправлен Рафаэль Бенитес.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 19 января 2022
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:04
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:03
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
18:06
-
18:00
-
17:55