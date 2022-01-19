Игонин: когда Дзюба на поле, нагрузка распределяется между десятью игроками «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об обиде нападающего Артёма Дзюбы на главного тренера санкт-петербургской команды Сергея Семака.
«Справедлива ли обида Дзюбы на Семака? Наверное, ни в какой ситуации обида игрока на тренера не справедлива. У него есть основания и полномочия поступать так или иначе. Если объективно посмотреть на ситуацию, то решение Семака убрать Артёма из основы станет понятно. Тут уже вопрос к футболисту, сможет ли он отвечать требованиям. Когда Дзюба на поле, нагрузка 11 человек распределяется между 10.
Семак и «Зенит» не ведут переговоры по контракту? Конечный результат — победа в чемпионате — ещё не достигнут. Я не вижу в этом проблемы. Руководство не будет принимать решения за спиной тренера, это невозможно. Там настолько выстроены отношения, что все могут работать, решать задачи, а потом собраться на двадцать минут и подписать контракт», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 19 января 2022
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