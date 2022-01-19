Галицкий: Сулейманов хочет вернуться в «Краснодар». Мы ждём его домой

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о контрактах футболистов команды и отметил, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, находящийся в аренде в турецком «Гиресунспоре», хочет вернуться в стан «быков».
«Удивительно слышать, что у Петрова летом заканчивается контракт. Нет, у него контракт не заканчивается. Контракты заканчиваются у Кабелла и Классона, и мы с ними сейчас разговариваем на эту тему. Что касается Уткина — Даниил хотел больше практики, поэтому мы отдали его в Грозный. У «Ахмата» есть право выкупа, но это арендный контракт, который закончится. Если грозненцы захотят его выкупить, то им ещё нужно будет договориться с игроком.
Сулейманову была нужна игровая практика. Шапи хочет вернуться в «Краснодар», но хочет вернуться более сильным, чтобы чаще получать место в составе. На Шапи сильно повлияла болезнь, но мы видим, что он начинает набирать в Турции. С каждой игрой всё лучше и лучше, и будем надеяться, что у Шапи получится. Мы ждём его домой», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 20 января 2022
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:53
-
22:51
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:10