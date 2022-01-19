Галицкий: Сулейманов хочет вернуться в «Краснодар». Мы ждём его домой

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о контрактах футболистов команды и отметил, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, находящийся в аренде в турецком «Гиресунспоре», хочет вернуться в стан «быков».

«Удивительно слышать, что у Петрова летом заканчивается контракт. Нет, у него контракт не заканчивается. Контракты заканчиваются у Кабелла и Классона, и мы с ними сейчас разговариваем на эту тему. Что касается Уткина — Даниил хотел больше практики, поэтому мы отдали его в Грозный. У «Ахмата» есть право выкупа, но это арендный контракт, который закончится. Если грозненцы захотят его выкупить, то им ещё нужно будет договориться с игроком.



Сулейманову была нужна игровая практика. Шапи хочет вернуться в «Краснодар», но хочет вернуться более сильным, чтобы чаще получать место в составе. На Шапи сильно повлияла болезнь, но мы видим, что он начинает набирать в Турции. С каждой игрой всё лучше и лучше, и будем надеяться, что у Шапи получится. Мы ждём его домой», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».