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Галицкий поделился мнением о введении Fan ID

Галицкий поделился мнением о введении Fan ID
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) на территории страны.

«У Fan ID две стороны медали. Мне не нравится усложнение процесса. Мы и так уже все подконтрольны, вышел на улицу — спутники за тобой следят. С этой стороны мне Fan ID не нравится. Я считаю, что люди, которые любят футбол, должны идти на футбол.

Ты мог приехать в другой город и, может, раньше никогда не ходил на футбол. Вдруг решил попасть на футбол, а для этого тебе нужно заходить в какие-то электронные кабинеты, что-то там делать. Это усложнение. Думаю, это плохо.

Но мы должны спорить с законом до его принятия. После принятия — это бесполезное сотрясание воздуха. Закон принят — значит, мы должны подстраиваться и выполнять его», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

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