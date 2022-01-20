Галицкий: как «Краснодару» стать чемпионом? Позволить такой же бюджет, как у «Зенита»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий допустил, что краснодарский клуб может никогда не стать чемпионом страны.

«Как «Краснодару» стать чемпионом? Во-первых, нам надо позволить иметь такой же бюджет, как у «Зенита». Послушайте, чудес не бывает. Я не видел, чтобы «ПСЖ» с таким бюджетом последнее место в чемпионате занимал, как и «Барселона» с «Реалом». Повторюсь, худшее, что придумали, — это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить иметь бюджет, равный каким-то другим клубам. И это странно.



Я уже говорил, что мы, возможно, никогда чемпионами не станем. Нахождение в футболе — это максимальная радость, которая есть у людей, которые любят футбол. Мы хотим выиграть Кубок, хотим стать чемпионами. Но, может быть, в моей жизни этого не случится. Но это всё равно будет лучшее время, которое я провожу. Это любимая нами игра. Нам не нужна победа любой ценой. «Отстояться вдесятером, отбиться, а иначе это не футбольный клуб, а игрушка...» Это для Геркуса так. Но он должен смириться, что есть другие люди, которые хотят по-другому. Может, он не на песнях Цоя воспитан, а на других, в которых по-другому всё поётся. Я уважаю его право думать по-другому. Мы — такие. Нравится кому-то это или нет, но «Краснодар» всегда будет стараться играть.



Может, Генича могли уволить с «Матч ТВ», когда он закричал на 93-й минуте после того, как «Зениту» наш игрок забил в падении через себя. Ну это же высшее удовольствие, которое можно получить в футболе. И он это сделал два раза. Это то, что мы помним. А не то, как они тактически хорошо передвигались и до конца отстояли, их били-били – не добили, они вырвали это очко. Да, есть такие игры, когда надо отстояться, но это может быть одна такая в сезоне или две. Но ради чего ты выходишь на поле? Ради получения удовольствия от того, как пяткой сыграет Классон, как со стандарта Сперцян забьёт «Зениту» гол, который не засчитают. Ради этих минут мы приходим на футбол. Не ради того, что стоит какой-то полуавтобус, но вы взяли какие-то очки. Ну, поздравляю, вы чемпионы. Это разные люди, и каждый имеет право на свою жизнь. Мы — такие. Ребята, которые со мной, сейчас больше управляют клубом, чем я. Они тоже так думают, и мне это нравится. Уверен, наши болельщики гордятся, что мы играем в футбол», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».