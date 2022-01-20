Рангник высказался о недовольстве Роналду заменой в матче с «Брентфордом»

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», высказался об эмоциональной реакции звёздного португальского форварда манкунианцев Криштиану Роналду на замену в перенесённом матче 17-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (3:1).

«Я был рад, что он принял участие в сегодняшнем матче. Я уже поговорил с ним и сказал ему, что мы выигрывали со счётом 2:0 и было необходимо извлечь уроки из матча с «Астон Виллой», после которого я был зол на себя из-за того, что мы не перешли на игру в 5 защитников. Сегодня была аналогичная ситуация и я не хотел повторять эту же ошибку.

Криштиану уже 36 лет, он в отличной форме, но, когда он станет главным тренером, он сможет посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Моя работа состоит в том, чтобы принимать решения в интересах команды, и я надеюсь, что думает так же», — приводит слова Рангника BBC.

Реакция Роналду на собственную замену в матче «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.



Напомним, Роналду был заменён на 71-й минуте при счёте 2:0. Сразу после замены Криштиану эмоционально бросил куртку на землю, находясь у скамейки запасных, при этом что-то выговаривая.