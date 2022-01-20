Агент Фукса отреагировал на информацию, что футболист хочет покинуть ЦСКА

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, прокомментировал информацию бразильских СМИ о том, что футболист хочет покинуть российский клуб и вернуться на родину.



«Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо ещё услуги Фукса», — цитирует Кастанью Sport24.



Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что представители Фукса уже работают над возвращением игрока в Бразилию и предложили его «Фламенго», вице-президент и исполнительный директор которого уже попросили главного тренера Паулу Соузу оценить профиль игрока в качестве усиления.



В последние дни интерес к игроку начал проявлять украинский «Днепр». Однако желание Бруно Фукса — вернуться в Бразилию, чтобы быть на виду у представителей сборной. По словам людей, близких к окружению Фукса, защитник считает, что сможет вернуться на прежний уровень именно во «Фламенго», где выступает 28-летний экс-форвард ЦСКА Витиньо.