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Агент Фукса отреагировал на информацию, что футболист хочет покинуть ЦСКА

Агент Фукса отреагировал на информацию, что футболист хочет покинуть ЦСКА
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Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, прокомментировал информацию бразильских СМИ о том, что футболист хочет покинуть российский клуб и вернуться на родину.

«Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал «Фламенго» и кому-либо ещё услуги Фукса», — цитирует Кастанью Sport24.

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что представители Фукса уже работают над возвращением игрока в Бразилию и предложили его «Фламенго», вице-президент и исполнительный директор которого уже попросили главного тренера Паулу Соузу оценить профиль игрока в качестве усиления.

В последние дни интерес к игроку начал проявлять украинский «Днепр». Однако желание Бруно Фукса — вернуться в Бразилию, чтобы быть на виду у представителей сборной. По словам людей, близких к окружению Фукса, защитник считает, что сможет вернуться на прежний уровень именно во «Фламенго», где выступает 28-летний экс-форвард ЦСКА Витиньо.

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