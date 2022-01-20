Захар Волков прокомментировал переход в «Химки»

Новичок «Химок» Захар Волков прокомментировал переход в подмосковный клуб.
«У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой. Меня хорошо встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду, но уверен, что с каждым днем всё будет только лучше. С нетерпением жду возобновления сезона и надеюсь, что удастся выполнить задачу, которая перед нами поставлена – сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Положение в турнирной таблице перед переходом меня не смущало — у нас очень хорошие шансы. Разумеется, я раньше слышал про «Химки», потому что с детства смотрел РПЛ.
На футбольном поле ни с кем не пересекался, но заочно знаком с Андреем Алексеевичем Сосницким, который также недавно присоединился к команде. Благодарю руководство клуба и тренерский штаб за доверие и приглашение в «Химки». Хочу ответить взаимностью на футбольном поле и помочь выполнить задачу», — цитирует Волкова пресс-служба красно-чёрных.
- 20 января 2022
-
18:18
-
18:09
-
17:52
-
17:42
-
17:42
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:31
-
16:13
-
16:08
-
16:07
-
15:42
-
15:26
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:05
-
14:04
-
13:59
-
13:51
-
13:44
-
13:23
-
13:02
-
12:59
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
11:58