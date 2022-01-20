«Барселоне» предложили подписать нападающего «Байера». У него 18+3 в 16 матчах лиги

Услуги нападающего немецкого «Байера» Патрика Шика предложены испанской «Барселоне». Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Представители 25-летнего чешского футболиста предложили «Барселоне» подписать контракт с нападающим в январе. Шик стал игроком «Байера» в 2020 году, перейдя из итальянской «Ромы» за € 26,5 млн. В нынешнем сезоне в 16 матчах немецкой Бундеслиги форвард забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Также он играл в трёх матчах Лиги Европы и одном в Кубке Германии, но там не совершил результативных действий.



Контракт Шика с немецким клубом истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чеха в € 40 млн.

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