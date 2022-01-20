«Барселоне» предложили подписать нападающего «Байера». У него 18+3 в 16 матчах лиги

Услуги нападающего немецкого «Байера» Патрика Шика предложены испанской «Барселоне». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Представители 25-летнего чешского футболиста предложили «Барселоне» подписать контракт с нападающим в январе. Шик стал игроком «Байера» в 2020 году, перейдя из итальянской «Ромы» за € 26,5 млн. В нынешнем сезоне в 16 матчах немецкой Бундеслиги форвард забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Также он играл в трёх матчах Лиги Европы и одном в Кубке Германии, но там не совершил результативных действий.
Контракт Шика с немецким клубом истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чеха в € 40 млн.
«Барселона» упустила победу в матче с «Гранадой»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 20 января 2022
-
18:18
-
18:09
-
17:52
-
17:42
-
17:42
-
17:36
-
17:22
-
17:13
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:31
-
16:13
-
16:08
-
16:07
-
15:42
-
15:26
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:05
-
14:04
-
13:59
-
13:51
-
13:44
-
13:23
-
13:02
-
12:59
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
11:58