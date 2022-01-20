«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«На повестке дня у нас Кубок Испании, а с прогнозами пока почему-то не очень складывается в этом году. «Атлетик» из Бильбао будет принимать «Барселону». И та и другая команды, как мы видели, в формате «четырёх» играли в Суперкубке Испании в Саудовской Аравии.
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 3.34.
«Атлетик» дошёл до финала Суперкубка, где уступил «Реалу», а «Барселона» этому же «Реалу» проиграла в полуфинале. Но, на мой взгляд, там «Барселона» провела одну из лучших своих игр за последние месяцы под началом Хави.
Да, у «Барселоны» не будет Люка де Йонга и Мемфиса Депая, но при этом восстановился Фати. В атаке есть Ферран Торрес и другие хорошие ребята. «Барселона» наверняка будет свежее, чем Бильбао, сумеет что-то организовать впереди и постарается забить.
У «Барселоны» не слишком большие шансы в чемпионате, поэтому можно сделать ставку на Кубок, а для Хави любой трофей будет полезен. В то же время игру «Барселоны» в обороне в последнее время надёжной не назовёшь.
Скорее всего, в данном случае самой правильной ставкой будет «обе забьют». Хотя многое стоит на кону, а это матч на вылет, поэтому рисковать будет и «Барселона». У Бильбао при своих болельщиках шансы также будут. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.77. Смотрим футбол и болеем за наш прогноз».
«Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Испании.
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