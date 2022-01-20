Ал. Мостовой — о словах Игнатова: у него были плохие оценки по математике или он пошутил?

Бывший полузащитника «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал фрагмент интервью хавбека клуба Михаила Игнатова «Чемпионату», где последний заявил, что московскому клубу ещё по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.



«Хотелось бы затронуть тему того, что совсем недавно Игнатов из «Спартака» прокомментировал, что «Спартак» ещё может догнать «Зенит». Ну, не знаю, по математике он плохие оценки получал или просто как бы пошутил», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.



«Зенит» — лидер турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набравший в 18 матчах 38 очков. «Спартак» с 23 очками занимает девятую позицию.

21-летний Игнатов отдал одну голевую передачу в 15 матчах чемпионата страны нынешнего сезона.