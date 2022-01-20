Слуцкий: Ломовицкий — качественное усиление для «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с «Факелом» (4:4) и дебют полузащитника Александра Ломовицкого.



«Дали сыграть всем полевым, кто был в заявке. Несколько футболистов сыграли сегодня полный матч, потому что людей не хватало. Когда мы говорим про образ основного состава или состава, который выходит с первых минут, важно, насколько под нагрузками видна игровая модель, насколько правильны взаимодействия. Когда мы говорим про второй тайм, в котором, как правило, выходят игроки, находящиеся на просмотре, или которые мало играют в сезоне, или молодые футболисты, то это скорее оценка их индивидуальных действий.



Ломовицкий? Мы давно знали его и понимали его функционал. На наш взгляд, для нас это качественное усиление. Не секрет, что у нас есть проблема с российской обоймой. Она не такая большая, и мы нуждались в усилении прежде всего российскими игроками. Александр стал одним из таких футболистов, и я уверен, что он будет претендовать на место в стартовом составе», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба на официальном сайте.