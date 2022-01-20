«ПСЖ» сделал приоритетом аренду полузащитника «Тоттенхэма» в январе

Французский «ПСЖ» рассчитывает арендовать полузащитника «Тоттенхэма» Тангая Н'Домбеле в зимнее трансферное окно. В клубе обозначили подписание контракта с хавбеком как приоритетную цель для усиления полузащиты. Об этом сообщает GOAL.
Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, в который перешёл из «Лиона» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» благодаря дублю Бергвейна:
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