«Атлетико» и «Барселона» составят конкуренцию «ПСЖ» за Н'Домбеле
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Мадридский «Атлетико» и «Барселона» заинтересованы в переходе полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Тангая Н'Домбеле. Об этом сообщает fichajes.
Ранее сообщалось, что французского футболиста в зимнее трансферное окно хочет арендовать лидер турнирной таблицы чемпионата Франции «ПСЖ», чтобы усилить линию полузащиты.
Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, в который перешёл из «Лиона» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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