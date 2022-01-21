Тренер «Зенита» Оливейра подтвердил интерес к Юри Алберто

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра прокомментировал интерес к форварду «Интернасьоналя» Юри Алберто.

«Тренерский штаб всегда держит в уме несколько игроков, чтобы знать, кто может помочь укрепить клуб. Понятно, что Юри Алберто интересный футболист. Трудно говорить о том, перейдёт он или нет, потому что мы даём руководству несколько имён, и они решают. Пока мы не знаем. Кроме Юри есть и другие варианты», — приводит слова Оливейры Portal do Colorado со ссылкой на GZH.

Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.