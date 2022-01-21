Хави: не думаю, что отсутствие Дембеле в игре с «Атлетиком» как-то повлияло на «Барселону»

41-летний испанский специалист Хави, возглавляющий «Барселону», высказался о решении каталонского клуба о продаже дорогостоящего французского нападающего Усмана Дембеле.



«Дембеле важен, но это решение клуба, и мы все согласны с ним — я не думаю, что его отсутствие повлияло на команду», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Яркий удар Дембеле в отложенном матче 4-го тура Примеры с «Севильей» (1:1).

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Напомним, накануне 24-летний французский форвард сине-гранатовых Усман Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3 д.в.) Ранее директор каталонского клуба объявил, что они намерены расстаться с Дембеле уже в январе из-за отказа футболиста от ведения переговоров по контракту.



В текущем сезоне Дембеле принял участие в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В 2017 году его приобрели у дортмундской «Боруссии» за € 140 млн.