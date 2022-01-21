Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Рома», «Милан» — «Лацио» и другие пары 1/4 финала Кубка Италии

«Интер» — «Рома», «Милан» — «Лацио» и другие пары 1/4 финала Кубка Италии
Комментарии

Накануне, в четверг, 20 января, состоялся заключительный матч стадии 1/8 финала Кубка Италии. В нём встречались «Рома» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Таким образом, определились все пары 1/4 финала Кубка Италии:

  • «Ювентус» – «Сассуоло»;
  • «Аталанта» – «Фиорентина»;
  • «Милан» – «Лацио»;
  • «Интер» – «Рома».
Сетка Кубка Италии сезона-2021/2022.

Встречи этой стадии пройдут 9 февраля. Примечательно, что уже на стадии 1/8 финала выбыл известный итальянский клуб — «Наполи», который уступил «Фиорентине» со счётом 2:5 в дополнительное время. Ранее они заняли второе место в группе с московским «Спартаком» в Лиге Европы, в стыках им предстоит игра с «Барселоной».

Напомним, действующим победителем турнира является туринский «Ювентус», одержавший победу над «Аталантой» в последнем финале со счётом 2:1.

Новость по теме
«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Лечче». Шомуродов забил гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022