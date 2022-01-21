«Интер» — «Рома», «Милан» — «Лацио» и другие пары 1/4 финала Кубка Италии

Накануне, в четверг, 20 января, состоялся заключительный матч стадии 1/8 финала Кубка Италии. В нём встречались «Рома» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Таким образом, определились все пары 1/4 финала Кубка Италии:
- «Ювентус» – «Сассуоло»;
- «Аталанта» – «Фиорентина»;
- «Милан» – «Лацио»;
- «Интер» – «Рома».
Встречи этой стадии пройдут 9 февраля. Примечательно, что уже на стадии 1/8 финала выбыл известный итальянский клуб — «Наполи», который уступил «Фиорентине» со счётом 2:5 в дополнительное время. Ранее они заняли второе место в группе с московским «Спартаком» в Лиге Европы, в стыках им предстоит игра с «Барселоной».
Напомним, действующим победителем турнира является туринский «Ювентус», одержавший победу над «Аталантой» в последнем финале со счётом 2:1.
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