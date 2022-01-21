«Интер» — «Рома», «Милан» — «Лацио» и другие пары 1/4 финала Кубка Италии

Накануне, в четверг, 20 января, состоялся заключительный матч стадии 1/8 финала Кубка Италии. В нём встречались «Рома» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Таким образом, определились все пары 1/4 финала Кубка Италии:

«Ювентус» – «Сассуоло»;

«Аталанта» – «Фиорентина»;

«Милан» – «Лацио»;

«Интер» – «Рома».

Встречи этой стадии пройдут 9 февраля. Примечательно, что уже на стадии 1/8 финала выбыл известный итальянский клуб — «Наполи», который уступил «Фиорентине» со счётом 2:5 в дополнительное время. Ранее они заняли второе место в группе с московским «Спартаком» в Лиге Европы, в стыках им предстоит игра с «Барселоной».

Напомним, действующим победителем турнира является туринский «Ювентус», одержавший победу над «Аталантой» в последнем финале со счётом 2:1.