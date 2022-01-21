Гарри Кейн высказался о работе Антонио Конте в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился впечатлениями от работы главного тренера Антонио Конте со «шпорами».

«Он один из лучших тренеров в мире. В последние пару лет мы не достигали желаемых вершин. Но у нас есть возможность использовать преимущество, которое мы получили. Конте — требовательный тренер. Он делает всё, что может. Игроки хорошо реагируют на его требования, все упорно работают, чтобы добиться успеха. Это наша главная цель в клубе. Обязанность игроков — показать тренеру, что мы способны вывести клуб на самый высокий уровень», — цитирует Кейна Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн провёл 18 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Видео гола Гарри Кейна в матче с «Лестер Сити»:

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