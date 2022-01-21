В «Зените» отреагировали на информацию, что Юри Алберто присоединится к команде летом
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто присоединится к команде летом.
«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится — чем бы он ни закончился — мы объявим. Юри Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето — у нас зима. Наберитесь терпения», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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