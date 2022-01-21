Червиченко: видимо, Fan ID виноват, что «Спартак» находится на восьмом месте в таблице

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что фанатские объединения московского клуба провели встречу, на которой приняли общее решение о начале бойкота матчей команды.



«Они же всё время чем-то недовольны. Вот они бойкотируют, а чем конкретно вызвано недовольство? Так же, как людям не нравятся маски, QR-коды, ограничения и прочие вещи. А объективно объяснить, чем именно не нравится, они не могут.



Единственная проблема, которую вижу в Fan ID — простота его оформления и использования. А всё остальное — не так страшно. Но у нас же народ бунтующий, главное — за что-то побороться. Теперь вот Fan ID. Видимо, это и виновато в восьмом месте команды. Борцуны всё время должны сражаться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.