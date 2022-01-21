«Никогда не забуду эту ночь». Марселино — о победе над «Барселоной»

Главный тренер «Атлетика» Марселино Тораль прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2, ДВ) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
«Мы ещё до перерыва заслужили преимущество в счёте, причём более чем в один гол. «Барселона» сравняла счёт очень неожиданно, в добавленное ко второму тайму время, но мы проявили характер и волю, мы заслужили победу. Я никогда не забуду эту ночь, она была особенной», — цитирует Марселино Marca.
Напомним, встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Предыдущий турнир выиграла «Барселона». В финальном матче 2021 года команда победила именно «Атлетик» со счётом 4:0. Отметим, что «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Команда завоёвывала трофей 31 раз.
- 21 января 2022
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