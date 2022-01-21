Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команд в 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Я думаю, что «Атлетик» провёл отличный матч. Нам было трудно добиться прогресса в игре. Они защищались очень хорошо. Гол Педри дал нам крылья для дополнительного времени. Потом случился роковой пенальти. Мы пытались, но у нас ничего не получалось. Нам остаётся только продолжать верить в этот проект. Мы должны верить в Ла Лигу и Лигу Европы. Я не знаю другого пути, кроме работы», — приводит слова Хави Marca.

Предыдущий турнир выиграла «Барселона». В финальном матче 2021 года команда победила именно «Атлетик» — со счётом 4:0. Отметим, что «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Команда завоёвывала трофей 31 раз.