Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из Кубка Испании

Хави прокомментировал вылет «Барселоны» из Кубка Испании
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команд в 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Я думаю, что «Атлетик» провёл отличный матч. Нам было трудно добиться прогресса в игре. Они защищались очень хорошо. Гол Педри дал нам крылья для дополнительного времени. Потом случился роковой пенальти. Мы пытались, но у нас ничего не получалось. Нам остаётся только продолжать верить в этот проект. Мы должны верить в Ла Лигу и Лигу Европы. Я не знаю другого пути, кроме работы», — приводит слова Хави Marca.

Предыдущий турнир выиграла «Барселона». В финальном матче 2021 года команда победила именно «Атлетик» — со счётом 4:0. Отметим, что «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Команда завоёвывала трофей 31 раз.

Новость по теме
«Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022