Полузащитник ЦСКА Бохинен может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен может продолжить карьеру в Италии. На 22-летнего норвежца претендует «Салернитана», информирует Salernitana News.
Согласно сведениям источника, Бохинен перейдёт в итальянский клуб на правах аренды за € 250 тыс. У «Салернитаны» будет право полноценного выкупа игрока по окончании арендного соглашения за € 3,5 млн.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне он дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года, однако в феврале 2021 года игрок перебрался в московский ЦСКА. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.
В нынешнем сезоне Бохинен провёл за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
- 21 января 2022
-
17:14
-
17:02
-
16:54
-
16:35
-
16:34
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
15:46
-
15:43
-
15:31
-
15:03
-
14:59
-
14:35
-
14:32
-
14:07
-
13:44
-
13:34
-
13:21
-
12:56
-
12:42
-
12:26
-
12:19
-
12:09
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:41
-
11:35
-
11:25
-
10:59
-
10:27
-
10:15
-
10:05
-
09:54