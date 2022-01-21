Полузащитник ЦСКА Бохинен может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен может продолжить карьеру в Италии. На 22-летнего норвежца претендует «Салернитана», информирует Salernitana News.

Согласно сведениям источника, Бохинен перейдёт в итальянский клуб на правах аренды за € 250 тыс. У «Салернитаны» будет право полноценного выкупа игрока по окончании арендного соглашения за € 3,5 млн.

Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне он дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года, однако в феврале 2021 года игрок перебрался в московский ЦСКА. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.

В нынешнем сезоне Бохинен провёл за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.