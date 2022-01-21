«Уотфорд» — «Норвич»: текстовая трансляция игры начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 21 января, пройдёт текстовая трансляция матча 23-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Норвичем». Команды сыграют на стадионе «Викарэйдж Роуд». Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Уотфорд» занимает 17-е место в английском национальном первенстве. Команда Клаудио Раньери набрала 14 очков в 19 играх турнира. «Норвич Сити» располагается строчкой ниже. «Канарейки» набрали 13 очков в 21 матче. «Манчестер Сити» лидирует в английской лиге. «Горожане» набрали 56 очков в 22 матчах турнира. На втором месте располагается «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа набрала 45 очков в высшем дивизионе Англии.
Комментарии
- 21 января 2022
-
20:11
-
20:00
-
19:59
-
19:22
-
19:13
-
19:08
-
19:04
-
18:44
-
18:32
-
18:31
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:26
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:54
-
16:35
-
16:34
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
15:46
-
15:43
-
15:31
-
15:03
-
14:59
-
14:35
-
14:32
Партнерский контент