«Уотфорд» — «Норвич»: текстовая трансляция игры начнётся в 23:00

Сегодня, 21 января, пройдёт текстовая трансляция матча 23-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Норвичем». Команды сыграют на стадионе «Викарэйдж Роуд». Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Уотфорд» занимает 17-е место в английском национальном первенстве. Команда Клаудио Раньери набрала 14 очков в 19 играх турнира. «Норвич Сити» располагается строчкой ниже. «Канарейки» набрали 13 очков в 21 матче. «Манчестер Сити» лидирует в английской лиге. «Горожане» набрали 56 очков в 22 матчах турнира. На втором месте располагается «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа набрала 45 очков в высшем дивизионе Англии.