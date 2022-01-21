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«Интер» и «Милан» рассчитывают подписать полузащитника «Ювентуса» свободным агентом

«Интер» и «Милан» рассчитывают подписать полузащитника «Ювентуса» свободным агентом
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«Интер» проявляет интерес к подписанию контракта с полузащитником «Ювентуса» Федерико Бернардески. По сведениям источника, «Милан» также заинтересован в переходе футболиста, поэтому действующему чемпионату Италии придётся сделать убедительное предложение для Бернардески. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Контракт 27-летнего Бернардески истекает в конце нынешнего сезона и с 1 февраля итальянский футболист сможет заключить предварительное соглашение с любой командой. «Ювентус» предлагает игроку контракт со снижением зарплаты, поэтому Бернардески может рассмотреть предложение «Интера».

В нынешнем сезоне Бернардески в 21 матче чемпионата Италии и Лиги чемпионов стал автором одного гола и шести голевых передач.

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