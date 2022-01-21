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«Реал» предпочитает подписать Гравенберха, чем Погба или Кессье

«Реал» предпочитает подписать Гравенберха, чем Погба или Кессье
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Мадридский «Реал» готов летом сделать предложение по полузащитнику «Аякса» Райану Гравенберху. «Сливочные» сделали выбора в пользу молодого нидерландца, отказавшись от идеи подписать хавбеков «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и «Милана» Франка Кессье, которые в конце сезона станут свободными агентами. Об этом сообщает Defensa Central.

19-летний Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав четыре голевые передачи. Контракт Гравенберха истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

Отметим, что на счету Гравенберха 10 матчей в составе основной сборной Нидерландов, в которых он отметился забитым голом.

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