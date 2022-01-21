Азар не рассматривает возвращение в «Челси»
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Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар в настоящее время не рассматривает вариант с возвращением в лондонский «Челси». Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, 31-летний бельгийский футболист готов ждать подходящих предложений перед тем, как начнёт рассматривать будущее в испанском клубе.
Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, проведя за команду 352 матча, в которых забил 110 голов и отдал 92 голевые передачи. Вместе с английским клубом Азар завоевал шесть титулов.
В 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 17 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Азара в € 18 млн.
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