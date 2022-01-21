«Уотфорд» и «Норвич» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Сегодня, 21 января, пройдёт текстовая трансляция матча 23-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Норвичем». Команды сыграют на стадионе «Викарэйдж Роуд». Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Уотфорд»: Даниэль Бахман, Хассан Камара, Самир, Кристиан Кабазель, Кико Фемения, Том Клеверли, Эдо Кайембе, Мусса Сиссоко, Жуан Педро, Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис.
«Норвич»: Ангус Ганн, Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, М, аксимилиан Ааронс, Милот Рашица, Пьерр Лис-Мелу, Якоб Лунги, Джошуа Сарджент, Теэму Пукки, Адам Айда.
«Уотфорд» занимает 17-е место в английском национальном первенстве. Команда Клаудио Раньери набрала 14 очков в 19 играх турнира. «Норвич Сити» располагается строчкой ниже, «канарейки» набрали 13 очков в 21 матче.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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