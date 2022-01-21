«Арсенал» не вёл переговоров с Диего Костой

Лондонский «Арсенал» не вёл переговоров с бразильским нападающим Диего Костой, находящимся в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «канониры» заинтересованы в приглашении 33-летнего экс-игрока «Челси». Однако Диего Коста в ближайшее время должен подписать контракт с бразильским «Коринтиансом».



Последним клубом 33-летнего Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.



До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».