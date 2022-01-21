«Арсенал» не вёл переговоров с Диего Костой

Лондонский «Арсенал» не вёл переговоров с бразильским нападающим Диего Костой, находящимся в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «канониры» заинтересованы в приглашении 33-летнего экс-игрока «Челси». Однако Диего Коста в ближайшее время должен подписать контракт с бразильским «Коринтиансом».
Последним клубом 33-летнего Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».
- 21 января 2022
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