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Диего Коста покинул «Атлетико Минейро»

Диего Коста покинул «Атлетико Минейро»
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Испанский нападающий Диего Коста покинул «Атлетико Минейро», сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что испанец по своей инициативе расторг свой контракт. Тем не менее, бразильский клуб всё равно пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Ранее стало известно, что «Арсенал» неформально поинтересовался планами футболиста. Ещё ранее сообщалось, что испанские «Кадис» и «Эльче» хотят подписать форварда.

Последним клубом 33-летнего Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».

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