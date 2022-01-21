Стала известна одна из причин перевода Джордже Деспотовича в дубль «Рубина»
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Джордже Деспотович был переведён в дубль «Рубина» Леонидом Слуцким за отказ нападающего подписывать контракт с агентом Кристианом Эмиле. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кристиан Эмиле — агент главного тренера команды.
«Деспотовичу было сказано, что Эмиле легко найдёт игроку вариант с другой командой, поэтому ему лучше подписать контракт с ним. Джордже отказался. После этого форвард был переведён в дубль», — сказал источник «Чемпионату».
Деспотович пришёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до 2023 года.
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