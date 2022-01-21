«Арсенал» уведомил Лено, что он может покинуть клуб в январе
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Лондонский «Арсенал» не будет препятствовать возможному уходу вратаря Бернда Лено в январе. Об этом сообщает Football.london.
29-летний немецкий футболист проиграл конкуренцию Аарону Рамсдейлу и в нынешнем сезоне провёл лишь семь матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и дважды сыграв «на ноль».
Лено стал вратарём «Арсенала» летом 2018 года, перейдя из «Байера» за € 25 млн. Всего за английскую команду вратарь провёл 124 матча, в которых пропустил 145 голов и 36 раз играл «на ноль». Контракт Лено с «Арсеналом» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.
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