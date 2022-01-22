Диего Годин стал футболистом «Атлетико Минейро»
Поделиться
Защитник Диего Годин подписал контракт с бразильским «Атлетико Минейро», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца декабря 2022 года, оно предусматривает возможность продления. За новую команду футболист будет выступать под 3-м номером.
Ранее Диего Годин договорился с «Кальяри» о расторжении контракта. Контракт Година с «Кальяри» должен был закончиться летом 2023 года.
В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол. Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин с 2019 года выступал за «Интер», в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.
Комментарии
- 22 января 2022
-
09:59
-
09:58
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
08:24
-
06:46
-
06:34
-
06:04
-
05:20
-
04:59
-
04:50
-
04:21
-
04:16
-
03:39
-
03:16
-
03:00
-
02:16
-
01:59
-
01:32
-
01:15
-
00:56
-
00:43
-
00:30
-
00:26
-
00:05
- 21 января 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:22
-
23:16
-
22:56
-
22:55
-
22:49
Партнерский контент