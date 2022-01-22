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Диего Годин стал футболистом «Атлетико Минейро»

Диего Годин стал футболистом «Атлетико Минейро»
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Защитник Диего Годин подписал контракт с бразильским «Атлетико Минейро», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца декабря 2022 года, оно предусматривает возможность продления. За новую команду футболист будет выступать под 3-м номером.

Ранее Диего Годин договорился с «Кальяри» о расторжении контракта. Контракт Година с «Кальяри» должен был закончиться летом 2023 года.

В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол. Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин с 2019 года выступал за «Интер», в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.

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