Диего Годин стал футболистом «Атлетико Минейро»

Защитник Диего Годин подписал контракт с бразильским «Атлетико Минейро», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца декабря 2022 года, оно предусматривает возможность продления. За новую команду футболист будет выступать под 3-м номером.



Ранее Диего Годин договорился с «Кальяри» о расторжении контракта. Контракт Година с «Кальяри» должен был закончиться летом 2023 года.



В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол. Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин с 2019 года выступал за «Интер», в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.